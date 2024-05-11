Antalya'da öğrenciler tramvayda kitap okuma etkinliği yaptı

Baki, öğrencilerinin proje ile hem kitap okudu hem de kitap okumanın önemine dikkati çektiğini kaydetti.

Okulun müdür yardımcısı Mustafa Baki, etkinlik için kendilerine destek veren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e teşekkür etti.

Ellerinde kitaplarıyla Varsak-Müze etabı gazi durağında tramvaya binen Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul İlkokulu öğrencileri Müze durağına kadar yolculuk yaptı.

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