Antalya'da 4 bin polisle "Huzur Akdeniz Uygulaması" yapıldı

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü, kent merkezinde ve 19 ilçede 4 bin personelin katılımıyla "Huzur Akdeniz Uygulaması" gerçekleştirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentteki genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla uygulama yaptı.

AA ekibinin de eşlik ettiği, helikopter ve dron destekli uygulamada, 4 bin personel ve 250 ekip görev aldı.

Kent merkezindeki uygulamaya katılan İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte sıklıkla benzer uygulamaların yapıldığını söyledi.

Antalya'nın dünyanın en güzel kenti olduğunu belirten Çevik, "Antalya aynı zamanda dünyanın en güvenilir kenti. Biz de zaten var olan istikrar ve güven ortamının devamını sağlamak, vatandaş memnuniyetini hissettirmek, yerli yabancı misafirlerimize kendilerini daha güven ve huzur ortamı içerisinde hissettirmek için azami derecede tüm imkanlarımızı kullanarak uygulamalarımızı yapıyoruz." dedi.

Bu istikrar ortamının devam edeceğini vurgulayan Çevik, öncelikli hedeflerinin sahaya, alana hakim olmak, devletin gücünü vatandaşa yansıtmak ve vatandaşın devlete olan inancını artırmak olduğunu dile getirdi.