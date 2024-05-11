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        Antalya'da su dinamolarını çalan 2 şüpheli yakalandı

        Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde, su dinamosu hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 12:06 Güncelleme: 11.05.2024 - 12:06
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        Antalya'da su dinamolarını çalan 2 şüpheli yakalandı
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        Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde, su dinamosu hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çığlık Mahallesi'nde tarla sulama kanalı üzerindeki 6 su dinamosunun çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Ekiplerin yaptığı çalışmada şüpheliler İ.Ç. ve M.D'nin su dinamolarını çalarak Muratpaşa ilçesinde hurdacılık yapan E.Ö'ye sattıklarını tespit etti.

        Yapılan operasyonda şüpheliler gözaltına alındı.

        Öte yandan E.Ö'ye de "suç eşyasını satın alma" suçundan adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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