Antalya'da dolandırıcılık suçundan 2 kişi tutuklandı

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlıdan 2'si "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı, diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kendilerini orman mühendisi olarak tanıtıp, orman arazilerini 49 yıllığına kiralayacaklarını belirterek mağdurlardan para alındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

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