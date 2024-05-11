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        Antalya'da dolandırıcılık suçundan 2 kişi tutuklandı

        Antalya'da orman arazilerinin kiralanmasını sağladıkları gerekçesiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 12:13 Güncelleme: 11.05.2024 - 12:13
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        Antalya'da dolandırıcılık suçundan 2 kişi tutuklandı
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        Antalya'da orman arazilerinin kiralanmasını sağladıkları gerekçesiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kendilerini orman mühendisi olarak tanıtıp, orman arazilerini 49 yıllığına kiralayacaklarını belirterek mağdurlardan para alındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Ekiplerin yaptığı operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlıdan 2'si "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı, diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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