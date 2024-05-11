Serik kaymakamı Şahin, şehit annelerini ziyaret etti
Serik Kaymakamı Cemal Şahin, Anneler Günü dolayısıyla şehit annelerini ziyaret etti.
Serik Kaymakamı Cemal Şahin, Anneler Günü dolayısıyla şehit annelerini ziyaret etti.
Eşi Dr. Gülay Şahin'in de eşlik ettiği ziyarette Şahin, şehit annelerine çiçek verdi.
Kaymakam Şahin, anne sevgisinin tarif edilemez olduğunu söyledi.
Bu vatan uğruna canlarını seve seve feda eden şehitlerin annelerini ziyaret ettiklerini ifade eden Şahin, "İyi ki varsınız. Sizlerle gurur duyuyoruz. Bize her zaman güç veren annelerimizin anneler günü kutlu olsun." dedi.
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