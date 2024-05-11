Beşiktaş, Alanya'ya geldi
Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında yarın Corendon Alanyaspor'a konuk olacak Beşiktaş, Alanya'ya geldi.
Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında yarın Corendon Alanyaspor'a konuk olacak Beşiktaş, Alanya'ya geldi.
Siyah-beyazlı kafile, İstanbul'dan kalkan özel uçakla Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na ulaştı.
Takımı havalimanında taraftar grubu karşıladı. Futbolcularla fotoğraf çektiren taraftarlar, forma imzalattı.
Beşiktaş kafilesi, daha sonra otobüsle Alanya'da konaklayacağı otele geçti.
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