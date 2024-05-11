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        Beşiktaş, Alanya'ya geldi

        Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında yarın Corendon Alanyaspor'a konuk olacak Beşiktaş, Alanya'ya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 20:25 Güncelleme: 11.05.2024 - 20:25
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        Beşiktaş, Alanya'ya geldi
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        Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında yarın Corendon Alanyaspor'a konuk olacak Beşiktaş, Alanya'ya geldi.

        Siyah-beyazlı kafile, İstanbul'dan kalkan özel uçakla Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na ulaştı.

        Takımı havalimanında taraftar grubu karşıladı. Futbolcularla fotoğraf çektiren taraftarlar, forma imzalattı.

        Beşiktaş kafilesi, daha sonra otobüsle Alanya'da konaklayacağı otele geçti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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