Tekerlekli Sandalye Tenis Dünya Takımlar Şampiyonası'nda milli takım ikinci oldu

Antalya'da düzenlenen BNP Paribas Tekerlekli Sandalye Tenis Dünya Takımlar Şampiyonası'nda Quad Milli Takımı, finalde Şili'ye 2-1 kaybederek ikinci oldu.

Antalya Megasaray Tenis Akademi'de 21 ülkeden 44 takımın mücadele ettiği organizasyona "wild card" ile katılan Quad Milli Takımı, şampiyonada ABD'yi 2-1, Avustralya'yı 2-1 ve Büyük Britanya'yı 2-1 yenerek grubunu lider tamamladı.

Diğer grubun ikincisi Brezilya ile yarı final mücadelesine çıkan milliler, rakibini 2-1 yenerek tarihinde ilk kez finale kaldı.

Karşılaşmaların ardından düzenlenen ödül töreninde TTF Başkanı Durmuş, Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin ve Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) yetkilileri tarafından dereceye giren ülkelerin sporcularına madalya, şampiyon Şili'ye ise kupası verildi.

Karşılaşmayı Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) Başkanı Cengiz Durmuş ile çok sayıda spor sever de izledi.

Kaptanlığını Sinem Oğuz'un yaptığı Uğur Altınel, Ahmet Kaplan, Ali Ataman ve Fatih Karataş'tan oluşan Quad Milli Takımı, finalde ise Şili ile karşılaştı. Finalde Şili'ye 2-1 yenilenen mililer, şampiyonayı ikinci sırada bitirdi.

Başkan Cengiz Durmuş, AA muhabirine, ikinci oldukları için sevinç ve hüznü bir arada yaşadıklarını belirtti.

Sporcuları ve antrenörleri başarısından dolayı kutlayan Durmuş, şunları söyledi:

"Bugün kendi evimizde, sahamızda, seyircimiz önünde Tekerlekli Sandalye Dünya Şampiyonası'na ev sahibi olmamız gerekçesiyle davetle katılmış olduğumuz bir turnuvada dünyanın en iyilerini yenerek geldik ve bugün finalde de 2-1 yenildik. Yani hakikaten şampiyonluğu hak etmiş bir takım olarak çok güzel iş başardık. Çocuklarımızın bu işi yapacaklarına her zaman inancımız tamdır. Hedefimiz zaten hep en iyi olmaktır. Türkiye bunu yapabilecek güçte ve sporcularımız bu inançla çalışıyorlar. Hedefimize, dünyanın en iyisi olabilmeye adım adım ilerliyoruz."