Antalya'da yangın çıkan tur teknesi hasar gördü

İhbar üzerine bölgeye gelen sahil güvenlik ile itfaiye ekiplerinin karadan ve denizden müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Alanya Balıkçı Barınağı'nda demirli tur teknesinin bar ve motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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