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        Antalya, bu yıl 418'i 5 yıldızlı 812 otelde misafirlerini ağırlıyor

        HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Her yıl milyonlarca turisti konuk eden Antalya, bu yıl farklı konseptlerde, mimarilerde 418'i 5 yıldızlı toplam 812 otelde misafirlerini ağırlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2024 - 11:16 Güncelleme: 12.05.2024 - 11:16
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        Antalya, bu yıl 418'i 5 yıldızlı 812 otelde misafirlerini ağırlıyor
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        HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Her yıl milyonlarca turisti konuk eden Antalya, bu yıl farklı konseptlerde, mimarilerde 418'i 5 yıldızlı toplam 812 otelde misafirlerini ağırlıyor.

        Geçen yıl 16 milyondan fazla yabancı turistin ziyaret ettiği ve bu yıl da yeni rekora koşan Antalya, kaliteli ve zengin aktivitelerin yapıldığı otelleriyle ön plana çıkıyor.

        Turizm kenti Antalya, tematik mimariyle lüksü bir araya getiren 5 yıldızlı otellerinde dünyanın dört bir yanından gelen konuklarını misafir ediyor.

        Yaklaşık 70 yıl önce faaliyete geçen turistik amaçlı ilk konaklama tesisi ile turizm hikayesi başlayan Antalya'da bugün 418'i 5 yıldızlı, 218'i 4 yıldızlı toplam 812 otel, 5 ve 4 yıldız konseptinde 46 tatil köyü bulunuyor. Kentteki yatak kapasitesi ise 450 bin 138'i 5 ve 4 yıldız olmak üzere 648 bin 285'e çıktı.

        - Antalya tesisleriyle 17 milyon turiste hazır

        Antalya Valisi Hulusi Şahin, AA muhabirine, turizmde bu yıl sezonun erken başladığını söyledi.

        Geçen yıl yerli ve yabancı yaklaşık 23 milyon turistin Antalya'da tatil yaptığını anımsatan Şahin, bu yıla da geçen seneye göre yaklaşık yüzde 15 artışla başladıklarını belirtti.

        Antalya'ya bu yıl en fazla Avrupalı turistin geldiğini anlatan Şahin, "Antalya'da genelde Ruslar ağırlıklı bir turizm varken şimdi Avrupalılar öne geçtiler. Mesela birinci sırada son verilere göre Alman turistler var. İngilizler ve Polonyalılarda yüzde 10, 12, 15 gibi yüksek rakamlarla bir önceki yıla göre artışlar görüyoruz. Bu da aslında bizi mutlu ediyor çünkü sepet çeşitleniyor." dedi.

        Turistlerin Antalya'daki kalış süreleri ve harcama miktarlarında da olumlu gelişmeler yaşandığını ifade eden Şahin, bu yıl turizm sektörü başta olmak üzere Antalyalıların yüzünün güldüğünü kaydetti.

        Antalya'da bu yılki yabancı turist sayısının 17 milyonu geçmesinin hedeflendiğini ve kentteki turizm tesislerinin buna hazır olduğunu vurgulayan Şahin, "Antalya, 650 bin civarında turistik yatak kapasitesi olan bir şehir. Türkiye'de birinci hatta ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci olan illerimizin toplamından daha fazla. Bu 650 bin yatak kapasitesinin 400 bini ise 5 yıldızlı otel. Müthiş rakamlar bunlar hatta turizmde iddialı çoğu ülkenin sahip olduğu rakamı, Antalya tek başına barındırıyor." diye konuştu.

        Vali Şahin, otellerin kaliteli hizmet noktasında da çok iyi konumda olduğunu vurguladı. Çok lüks ve temiz otellerle konuklara hizmet verildiğini belirten Şahin, "Otellerimizde konsept özelliği de son dönemlerde arttı. Golf otellerimiz var, bisiklet dostu otel sayısı da hızla artıyor. Spor turizmine yönelik futbol sahası, tenis kortları, stadyumları olan otellerimiz var. Bu imkanlarıyla Antalya, diğer şehirlerden ve ülkelerden pozitif ayrışıyor." ifadesini kullandı.

        Türkiye'nin sahip olduğu mavi bayrak sayısına göre dünyada üçüncü ülke olduğunu söyleyen Şahin, Türkiye'deki 550 civarındaki mavi bayraklı plajın yaklaşık yarısının Antalya'da bulunduğunu sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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