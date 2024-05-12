Gazipaşa Kaymakamı Altun'dan Anneler Günü mesajı

Antalya'nın Gazipaşa Kaymakamı Orhan Altun, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Altun, mesajında, dünyanın en zor, en meşakkatli, aynı zamanda en ulvi görevlerinden birini üstlenmiş, iyiliğin, şefkatin, fedakarlığın, merhametin ve koşulsuz sevginin örneği olan annelerin gününü kutladığını belirtti.

Sağlıklı bireylerin yetiştirilmesinde büyük bir sorumluluk üstlenen annelerin, aile ve toplum hayatının temel taşlarını oluşturduğunu vurgulayan Altun, huzurlu toplumun temelinin sağlam bir aileden geçtiğini ifade etti.