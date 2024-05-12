Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Gazipaşa Kaymakamı Altun'dan Anneler Günü mesajı

        Antalya'nın Gazipaşa Kaymakamı Orhan Altun, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2024 - 12:21 Güncelleme: 12.05.2024 - 12:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gazipaşa Kaymakamı Altun'dan Anneler Günü mesajı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya'nın Gazipaşa Kaymakamı Orhan Altun, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Altun, mesajında, dünyanın en zor, en meşakkatli, aynı zamanda en ulvi görevlerinden birini üstlenmiş, iyiliğin, şefkatin, fedakarlığın, merhametin ve koşulsuz sevginin örneği olan annelerin gününü kutladığını belirtti.

        Sağlıklı bireylerin yetiştirilmesinde büyük bir sorumluluk üstlenen annelerin, aile ve toplum hayatının temel taşlarını oluşturduğunu vurgulayan Altun, huzurlu toplumun temelinin sağlam bir aileden geçtiğini ifade etti.

        Annelerin, ailenin temel direği ve toplumun geleceğinin de mimarları olduğuna dikkati çeken Altun, mesajında şunları kaydetti:

        "Annelerimizi mutlu etmek, yüreklerini onlardan aldığımız sevgi ve şefkatle doyurmak, nefes aldığımız her an annelerimizin merhametine, şefkatine ve ilgisine layık olmaya çalışmak hepimizin en temel görevi olmalıdır. Üzerimizde hakları ödenemeyecek olan karşılıksız sevgi, fedakarlık ve sabırlarını hiçbir maddi değerle ölçemeyeceğimiz annelerimize hürmetlerimi sunuyor, başta vatanımız uğruna evlatlarını feda eden kıymetli şehit annelerimiz olmak üzere kalbinde anne şefkati taşıyan tüm kadınlarımızın Anneler Günü'nü gönülden kutluyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İrem'in öldüğü kazada 'sarı ışık' savunması
        İrem'in öldüğü kazada 'sarı ışık' savunması
        İstanbul Boğazı'nda 'Tekerlekli yalı' tartışması!
        İstanbul Boğazı'nda 'Tekerlekli yalı' tartışması!
        Bisikletli Zeliha'nın öldüğü kazanın görgü tanığı konuştu
        Bisikletli Zeliha'nın öldüğü kazanın görgü tanığı konuştu
        Edirne'de "tiny house" yasağı
        Edirne'de "tiny house" yasağı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Miçotakis'in ziyareti öncesinde konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Miçotakis'in ziyareti öncesinde konuştu
        "Her cümlesinde ayrı bir film heyecanı"
        "Her cümlesinde ayrı bir film heyecanı"
        Kıbrıs'ta askerdeyken firar etti! Esrarengiz bir cinayete kurban gitti
        Kıbrıs'ta askerdeyken firar etti! Esrarengiz bir cinayete kurban gitti
        Ya tamam ya devam!
        Ya tamam ya devam!
        Bu bölgelere dikkat! Kritik yağış uyarısı
        Bu bölgelere dikkat! Kritik yağış uyarısı
        İşte Buruk'un 11'i
        İşte Buruk'un 11'i
        Binlerce kişi sokaklarda: Protestolar sürüyor
        Binlerce kişi sokaklarda: Protestolar sürüyor
        21 gün şekersiz beslenirsek vücudumuzda neler değişir?
        21 gün şekersiz beslenirsek vücudumuzda neler değişir?
        Hayatı 'Plajda' değişti
        Hayatı 'Plajda' değişti
        En çok kimle zaman geçiriyorsunuz?
        En çok kimle zaman geçiriyorsunuz?
        Eurovision'u kazanan ülke belli oldu
        Eurovision'u kazanan ülke belli oldu
        Beşiktaş, Alanyaspor deplasmanında
        Beşiktaş, Alanyaspor deplasmanında
        Bir dönemin çocuk yıldızı İBB'de çalışıyor
        Bir dönemin çocuk yıldızı İBB'de çalışıyor
        Demiral'dan Fenerbahçe itirafı!
        Demiral'dan Fenerbahçe itirafı!
        "ABD'den İsrail'e hassas istihbarat vaadi"
        "ABD'den İsrail'e hassas istihbarat vaadi"
        Arda Güler attı, Real Madrid farklı kazandı!
        Arda Güler attı, Real Madrid farklı kazandı!

        Benzer Haberler

        Antalya, bu yıl 418'i 5 yıldızlı 812 otelde misafirlerini ağırlıyor
        Antalya, bu yıl 418'i 5 yıldızlı 812 otelde misafirlerini ağırlıyor
        Antalya'da yangın çıkan tur teknesi hasar gördü
        Antalya'da yangın çıkan tur teknesi hasar gördü
        Tekerlekli Sandalye Tenis Dünya Takımlar Şampiyonası'nda milli takım ikinci...
        Tekerlekli Sandalye Tenis Dünya Takımlar Şampiyonası'nda milli takım ikinci...
        Alanyaspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı
        Alanyaspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı
        Beşiktaş, Alanya'ya geldi
        Beşiktaş, Alanya'ya geldi
        Serik kaymakamı Şahin, şehit annelerini ziyaret etti
        Serik kaymakamı Şahin, şehit annelerini ziyaret etti