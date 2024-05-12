Alanya'da baraj gölünde kaybolan yabancı uyruklunun cesedi bulundu

Esikov'un cesedi incelemenin ardından Alanya Belediye morguna ardından da otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

İlçe Jandarma Komutanlığına müracaat eden M.T. (32) Bıçakçı Mahallesi Dim Barajı mevkisinde alkol aldıkları arkadaşı Vladimir Esikov'un (37) yaklaşık 50 metre yükseklikten suya atladığı ve gözden kaybolduğu ihbarında bulundu.

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