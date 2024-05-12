Serik'te devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı
Antalya'nın Serik ilçesinde motosikletin şarampole devrilmesi sonucu biri ağır 2 kişi yaralandı.
Antalya'nın Serik ilçesinde motosikletin şarampole devrilmesi sonucu biri ağır 2 kişi yaralandı.
İsmail E. (16) idaresindeki 07 YFL 5 plakalı motosiklet, Sarıabalı Mahallesi'nde şarampole devrildi. Kazada, sürücü ile motosiklette yolcu olarak bulunan Bestami Y. (15) yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Serik'teki hastanelere kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Bestami Y, Antalya Şehir Hastanesine sevk edildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.