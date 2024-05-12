Antalya'da Brooks Brothers Türkiye Masters Takımlar Tenis Şampiyonası düzenlenecek
Antalya'da gerçekleştirilecek Brooks Brothers Türkiye Masters Takımlar Şampiyonası'nda 1300 sporcu mücadele edecek.
Antalya'da gerçekleştirilecek Brooks Brothers Türkiye Masters Takımlar Şampiyonası'nda 1300 sporcu mücadele edecek.
Türkiye Tenis Federasyonundan (TTF) yapılan açıklamaya göre, Alibey Club Manavgat'ta 13-18 Mayıs'ta düzenlenecek organizasyona 218 takımdan 1300 sporcu katılacak.
TTF Başkanı Cengiz Durmuş, federasyon olarak tenisin ülkenin her köşesinde oynanabilmesini sağlamak için çalıştıklarını ifade etti.
Yıl boyunca Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle 700'e yakın ulusal ve uluslararası organizasyonla tenisin illere, ilçelere ve hatta mahallelere yayılmasını sağladıklarını aktaran Durmuş, bu stratejiyi gerçekleştirmede sponsorların desteğinin önemli olduğunu bildirdi.
Tenisin doğasıyla bir bütünlük sağlayan Brooks Brothers ile kurdukları ortaklığın, kendini geliştiren ve büyüyen bir yapıya dönüştüğünü belirten Durmuş, Brooks Brothers Türkiye Masters Takımlar Şampiyonası'nda takımların büyük mücadele vereceğini kaydetti.
Brooks Brothers CEO'su Orhan Maltepe ise şampiyonanın tenis tutkunlarını bir araya getirerek, sporun ruhunu yaşatacağını dile getirdi.
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