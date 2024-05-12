Antalya'da Brooks Brothers Türkiye Masters Takımlar Tenis Şampiyonası düzenlenecek

Antalya'da gerçekleştirilecek Brooks Brothers Türkiye Masters Takımlar Şampiyonası'nda 1300 sporcu mücadele edecek.

Türkiye Tenis Federasyonundan (TTF) yapılan açıklamaya göre, Alibey Club Manavgat'ta 13-18 Mayıs'ta düzenlenecek organizasyona 218 takımdan 1300 sporcu katılacak.

TTF Başkanı Cengiz Durmuş, federasyon olarak tenisin ülkenin her köşesinde oynanabilmesini sağlamak için çalıştıklarını ifade etti.

Yıl boyunca Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle 700'e yakın ulusal ve uluslararası organizasyonla tenisin illere, ilçelere ve hatta mahallelere yayılmasını sağladıklarını aktaran Durmuş, bu stratejiyi gerçekleştirmede sponsorların desteğinin önemli olduğunu bildirdi.