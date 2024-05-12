Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        "Filenin Sultanları", FIVB Milletler Ligi ilk hafta maçları için Antalya'ya geldi

        A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 yılındaki ilk sınavını vereceği Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Milletler Ligi'nin (VNL) ilk hafta maçları için Antalya'ya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2024 - 17:54 Güncelleme: 12.05.2024 - 17:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Filenin Sultanları", FIVB Milletler Ligi ilk hafta maçları için Antalya'ya geldi
        ABONE OL
        ABONE OL

        A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 yılındaki ilk sınavını vereceği Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Milletler Ligi'nin (VNL) ilk hafta maçları için Antalya'ya geldi.

        FIVB Milletler Ligi ile Avrupa Şampiyonası'nın son galibi olan ve Dünya Kupası niteliği taşıyan Olimpiyat Elemeleri'ni de birinci bitirerek Paris 2024 vizesi alan "Filenin Sultanları", Milletler Ligi ilk hafta karşılaşmaları için İstanbul'dan uçakla Antalya'ya ulaştı.

        Dünya sıralamasında bir numarada yer alan milli takım kafilesi, havalimanından otobüsle kamp yapacağı otele gitti.

        A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli, A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar ile diğer takım oyuncuları, havalimanı çıkışında ve otel girişinde isteyenlerle fotoğraf çektirdi.

        Ay-yıldızlı ekip, üç ayaktan oluşan VNL'de her hafta 4 karşılaşma oynayacak. Ay-yıldızlılar, ligin ilk haftasında 14-19 Mayıs'ta Antalya'da, ikinci haftasında 28 Mayıs-2 Haziran'da ABD'de, üçüncü haftasında da 11-16 Haziran'da Çin'de mücadele edecek.

        16 takımın mücadele edeceği VNL'de üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar, finallerde mücadele etme hakkı kazanacak.

        A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 30 kişilik geniş kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

        Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin, Sıla Çalışkan, Dilay Özdemir

        Pasör çaprazları: Melissa Vargas, Alexia Karutasu, Tutku Burcu Yüzgenç, Defne Başyolcu

        Smaçörler: Hande Baladın, Ebrar Karakurt, İlkin Aydın, Meliha Diken, Derya Cebecioğlu, Saliha Şahin, Tuğba İvegin, Bianka İlayda Mumcular, İdil Naz Başcan

        Orta oyuncular: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Beyza Arıcı, Kübra Akman, Yasemin Güveli, Bahar Akbay, Bengisu Aydın, Deniz Uyanık

        Liberolar: Simge Aköz, Gizem Örge, Ayça Aykaç Altıntaş, Melis Yılmaz

        - İlk hafta programı

        A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın VNL'nin ilk haftasında yapacağı maçların programı şöyle:

        15 Mayıs Çarşamba:

        20.00 Japonya-Türkiye

        16 Mayıs Perşembe:

        20.00 Hollanda-Türkiye

        18 Mayıs Cumartesi:

        20.00 İtalya-Türkiye

        19 Mayıs Pazar:

        20.00 Fransa-Türkiye

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dünür cinayeti: Eşi ve çocuklarının gözü önünde öldürüldü
        Dünür cinayeti: Eşi ve çocuklarının gözü önünde öldürüldü
        Arda Güler, Real Madrid'deki ilk lig şampiyonluğunu kutladı
        Arda Güler, Real Madrid'deki ilk lig şampiyonluğunu kutladı
        Meteoroloji saat vermişti! Kısa sürede sele yol açtı
        Meteoroloji saat vermişti! Kısa sürede sele yol açtı
        Galatasaray'ın 11'i belli oldu
        Galatasaray'ın 11'i belli oldu
        Piknik tüpü faciası! Anneler Günü'nde kahretti
        Piknik tüpü faciası! Anneler Günü'nde kahretti
        19 yaşındaki Mehmedali'nin öldürüldüğü saldırının detayları ortaya çıktı
        19 yaşındaki Mehmedali'nin öldürüldüğü saldırının detayları ortaya çıktı
        "Bana verilen makama hakaret edemezsiniz"
        "Bana verilen makama hakaret edemezsiniz"
        300 bin Filistinli göç etmek zorunda kaldı
        300 bin Filistinli göç etmek zorunda kaldı
        Bisikletli Zeliha'nın öldüğü kazanın görgü tanığı konuştu
        Bisikletli Zeliha'nın öldüğü kazanın görgü tanığı konuştu
        Şarkılar kadar kıyafetler de yarıştı
        Şarkılar kadar kıyafetler de yarıştı
        İstanbul Boğazı'nda 'Tekerlekli yalı' tartışması!
        İstanbul Boğazı'nda 'Tekerlekli yalı' tartışması!
        "Her cümlesinde ayrı bir film heyecanı"
        "Her cümlesinde ayrı bir film heyecanı"
        Alina Boz'dan Galatasaray açıklaması
        Alina Boz'dan Galatasaray açıklaması
        Ya tamam ya devam!
        Ya tamam ya devam!
        Narsist olabileceğinizi gösteren 10 işaret!
        Narsist olabileceğinizi gösteren 10 işaret!
        Binlerce kişi sokaklarda: Protestolar sürüyor
        Binlerce kişi sokaklarda: Protestolar sürüyor
        21 gün şekersiz beslenirsek vücudumuzda neler değişir?
        21 gün şekersiz beslenirsek vücudumuzda neler değişir?
        Hayatı 'Plajda' değişti
        Hayatı 'Plajda' değişti
        Beşiktaş, Alanyaspor deplasmanında
        Beşiktaş, Alanyaspor deplasmanında
        Bir dönemin çocuk yıldızı İBB'de çalışıyor
        Bir dönemin çocuk yıldızı İBB'de çalışıyor

        Benzer Haberler

        Antalya'da Brooks Brothers Türkiye Masters Takımlar Tenis Şampiyonası düzen...
        Antalya'da Brooks Brothers Türkiye Masters Takımlar Tenis Şampiyonası düzen...
        Serik'te devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı
        Serik'te devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı
        Alanya'da baraj gölünde kaybolan yabancı uyruklunun cesedi bulundu
        Alanya'da baraj gölünde kaybolan yabancı uyruklunun cesedi bulundu
        Dim Barajı'na atlayan Rus, yaşamını yitirdi
        Dim Barajı'na atlayan Rus, yaşamını yitirdi
        Gazipaşa Kaymakamı Altun'dan Anneler Günü mesajı
        Gazipaşa Kaymakamı Altun'dan Anneler Günü mesajı
        Antalya, bu yıl 418'i 5 yıldızlı 812 otelde misafirlerini ağırlıyor
        Antalya, bu yıl 418'i 5 yıldızlı 812 otelde misafirlerini ağırlıyor