Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:AlanyaOba Stadı
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Furkan Ürün, Volkan Ahmet Narinç
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Fatih Aksoy (Dk. 83 Janvier), Aliti, Balkovec, Coelho (Dk. 87 Novais), Fer (Dk. 74 Lima), Oğuz Aydın, Augusto (Dk. 64 Ahmed Hassan), Eduardo, Hwang (Dk. 64 Efecan Karaca)
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Necip Uysal, Tayyip Talha Sanuç, Masuaku, Salih Uçan (Dk. 74 Demir Ege Tıknaz), Gedson Fernandes (Fahri Kerem Ay), Onur Bulut (Dk. 85 Azad Demir), Muçi, Cenk Tosun (Dk. 85 Mustafa Hekimoğlu), Muleka (Dk. 64 Serkan Emrecan Terzi)
Goller: Dk. 61 Muleka (Beşiktaş), Dk. 79 Ahmed Hassan (Corendon Alanyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 76 Gedson Fernandes, 90+4 Muçi, Dk. 90+6 Fahri Kerem Ay (Beşiktaş), Dk. 80 Ahmed Hassan (Corendon Alanyaspor)
ANTALYA
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.