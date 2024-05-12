Yenimahalle Belediyespor bu skorla play-off şampiyonluk etabında 2-0 öne geçerek finalde Armada Praxis Yalıkavak'ın rakibi oldu.

Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off şampiyonluk etabı ikinci maçında Yenimahalle Belediyespor, Konyaaltı Belediyespor'u mağlup ederek seriyi 2-0 galip tamamladı ve adını finale yazdırdı.

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