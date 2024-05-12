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        Hentbol: Kadınlar Süper Lig play-off şampiyonluk etabı

        Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off şampiyonluk etabı ikinci maçında Yenimahalle Belediyespor, Konyaaltı Belediyespor'u mağlup ederek seriyi 2-0 galip tamamladı ve adını finale yazdırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2024 - 21:27 Güncelleme: 12.05.2024 - 21:27
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        Hentbol: Kadınlar Süper Lig play-off şampiyonluk etabı
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        Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off şampiyonluk etabı ikinci maçında Yenimahalle Belediyespor, Konyaaltı Belediyespor'u mağlup ederek seriyi 2-0 galip tamamladı ve adını finale yazdırdı.

        Akdeniz Üniversitesi Mavi Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını Yenimahalle Belediyespor 24-16 önde tamamladı.

        Maçın ikinci yarısında da üstünlüğü elinde tutan başkent ekibi, maçtan 37-43 galip ayrıldı.

        Yenimahalle Belediyespor bu skorla play-off şampiyonluk etabında 2-0 öne geçerek finalde Armada Praxis Yalıkavak'ın rakibi oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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