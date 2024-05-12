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        Alanyaspor-Beşiktaş maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında evinde Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Corendon Alanyapor'un teknik direktörü Fatih Tekke, bugün iki puan kaybettiklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2024 - 22:21 Güncelleme: 12.05.2024 - 22:21
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        Alanyaspor-Beşiktaş maçının ardından
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        Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında evinde Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Corendon Alanyapor'un teknik direktörü Fatih Tekke, bugün iki puan kaybettiklerini söyledi.

        Tekke, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında maçın hemen hemen tamamında üstün olan ve cesur oynayan bir Alanyaspor olduğunu dile getirdi.

        Beşiktaş'ın eksik oyuncularının fazla olduğunu anlatan Tekke, "Sonuçta Beşiktaş ile oynuyorsunuz. Yetenekli oyunculara sahipler ki oyunun bazı bölümlerinde üstünlüklerini, yetenekleriyle gösterdiler." dedi.

        Tekke, son 10 dakikada Beşiktaş'ta gençlerin sahaya girmesinin Serdar Topraktepe ve Beşiktaş açısından sevindirici olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

        "Biz maçın özellikle oyunun son bölümünde çok acele ettik. Uzun ortaIarla oynamama konusunda ısrar ve uyarılarımız oldu. Fakat oyuncularımız çeşitli etkenlerle bunu gerçekleştiremedi. Ama oyunun üzerine daha fazla koyarak doğru baskıları yapmaya çalıştılar. Bu geldiğimizden bu yana devam eden bir oyun anlayışımız. Bunu bir oyuncu grubunun sürekli yapması, yapmasını beklemek de kolay bir şey değil. Şu ana kadar oyuncularım bunu eksiksiz yapmaya çalıştılar. Hepsinin ayaklarına sağlık."

        Tekke, Alanyaspor'un bulunduğu konum itibarıyla hak ettiği yerde olduğunun altını çizerek, "Beklentilerin çok üzerinde bir durumdayız. Son iki haftamız var, iki haftamız da yine oyunumuzun üzerine koyarak, oyunumuzu oynamaya çalışarak devam edeceğiz. Her iki takıma da başarılar diliyorum. Biz bugün iki puan kaybettik diyebilirim." ifadelerini kullandı.

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