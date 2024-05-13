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        Antalyaspor, Süper Lig'de 10 kişi tamamladığı son üç maçını kaybetti

        Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'de 10 kişi tamamladığı son üç maçından puansız ayrıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 09:28 Güncelleme: 13.05.2024 - 09:28
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        Antalyaspor, Süper Lig'de 10 kişi tamamladığı son üç maçını kaybetti
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        Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'de 10 kişi tamamladığı son üç maçından puansız ayrıldı.

        Akdeniz ekibi, ligde en son galibiyetini 33. haftada iç sahada Atakaş Hatayspor'u 2-1 yenerek kazandı ve puanını 45'e çıkararak 8. sıraya yükseldi.

        Bir sonraki hafta VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk olan Bitexen Antalyaspor, orta saha oyuncusu Ramzi Safuri'nin 55. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldığı mücadelede, rakibine 4-1 mağlup oldu.

        Kırmızı-beyazlılar, Siltaş Yapı Pendikspor'u konuk ettiği 35. hafta karşılaşmasında ise 74. dakikada orta saha oyuncusu Sander Van de Streek'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi tamamladığı bu maçtan da 2-1 yenik ayrılarak, hanesine puan yazdıramadı.

        Akdeniz ekibi, 36. hafta maçında dün Kasımpaşa'ya dış sahada 3-1 yenilerek kötü gidişatını sürdürdü. Bu mücadelede orta saha oyuncusu Erdoğan Yeşilyurt, 80. dakikada kırmızı kart görerek, Antalyaspor'daki cezalılar arasına dahil oldu.

        Üst üste üç maçını kaybeden ve şu anda ligde 10. sırada bulunan Bitexen Antalyaspor, ligin bitimine bir hafta kala Yukatel Adana Demirspor'u konuk edecek.

        Kırmızı-beyazlılar, 2023-2024 sezonunu ise 38. haftada oynanacak Antalya derbisinde Corendon Alanyaspor'un sahasında kapatacak.

        - Sergen Yalçın ile sekizinci mağlubiyet

        Sezon sonunda görevini bırakacağını açıklayan Bitexen Antalyaspor'un Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın, Akdeniz ekibinin Kasımpaşa yenilgisiyle takımın başında yaşadığı mağlubiyet sayısı 8'e çıktı.

        Antalyaspor ile 19 Süper Lig maçına çıkan Yalçın, kırmızı-beyazlı ekiple 5 kez galibiyet sevinci yaşadı. Sergen Yalçın'ın Akdeniz ekibinin başında çıktığı diğer 6 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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