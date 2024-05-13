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        Serik'te uçurtma şenliği düzenlendi

        Antalya'nın Serik ilçesinde "3. Eskiyörük Uçurtma Şenliği" yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 11:14 Güncelleme: 13.05.2024 - 11:14
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        Serik'te uçurtma şenliği düzenlendi
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        Antalya'nın Serik ilçesinde "3. Eskiyörük Uçurtma Şenliği" yapıldı.

        Eskiyörük Mahalle Muhtarlığı tarafından Bababelen Tepesi'nde düzenlenen şenlikte, çocuklar arasında çuval, yumurta taşıma, halat çekme ve bayrak yarışları gerçekleştirildi.

        Bazı çocuklar uçurdukları uçurtmalarla gökyüzünü renklendirdi.

        Mahalle Muhtarı Ramis Güzel, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinliğe 800'ün üzerinde çocuğun katıldığını ifade etti. Çocukları sevindirmek için şenlik düzenlediklerini belirten Güzel, "Çocuklar yarışırken eğlendiler, ödül kazandılar. Çocuklarımızı bir gün de olsa sosyal medya ve bilgisayarlardan kurtarıp, güzel bir vakit geçirmelerini sağlamak istedik." dedi.

        Yarışmalarda dereceye giren çocuklara bisiklet, paten, ayakkabı, saat, satranç takımı hediye edildi.

        Programa, Serik Kaymakamı Cemal Şahin de katıldı.

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