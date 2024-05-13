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        Antalya'da denizin temiz tutulması için alınan denetim teknesi göreve başladı

        Türkiye'de en fazla mavi bayraklı plaja sahip Antalya'da deniz kirliliğinin önüne geçmek için satın alınan denetim teknesi göreve başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 12:17 Güncelleme: 13.05.2024 - 12:17
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        Antalya'da denizin temiz tutulması için alınan denetim teknesi göreve başladı
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        Türkiye'de en fazla mavi bayraklı plaja sahip Antalya'da deniz kirliliğinin önüne geçmek için satın alınan denetim teknesi göreve başladı.

        Antalya Büyükşehir Belediyesi, deniz ve kıyılarının korunması için yürüttüğü çalışmalar kapsamında yüksek süratli ve gece görüş imkanına sahip denetim teknesini araç filosuna kattı.

        Göreve başlayan "Toros 07" isimli tekneyle deniz araçları denetlenerek, deniz kirliliğinin önüne geçilmesi hedefleniyor. Ağır deniz şartlarında görev yapabilme kapasitesine sahip tekneyle gece görüşü ve radar sistemleriyle sürekli takip yapılabiliyor.

        Uzunluğu 13,8 metre olan tekne, 3,95 metre genişliğiyle ve 840Hp makine gücüne sahip özellikleriyle öne çıkıyor.

        "Toros 07" denetim teknesinin kaptanı Caner Balta, yaptığı açıklamada, yeni tekneyle denetimleri daha etkin yürüttüklerini belirterek, teknede gece görüş ve ısıya duyarlı kameralar olduğunu kaydetti.

        Teknenin 7/24 göreve hazır olduğunu belirten Balta, "Denetim teknemiz Elektronik Gemi Denetleme Sistemi'ne (EGDS) online bağlanıp, görüntülerin anında aktarılmasına da imkan sağlıyor. Deniz araçlarından kaynaklanan deniz kirliliğini anında tespit edebiliyoruz." bilgisini verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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