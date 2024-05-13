Antalya'da denizin temiz tutulması için alınan denetim teknesi göreve başladı

Teknenin 7/24 göreve hazır olduğunu belirten Balta, "Denetim teknemiz Elektronik Gemi Denetleme Sistemi'ne (EGDS) online bağlanıp, görüntülerin anında aktarılmasına da imkan sağlıyor. Deniz araçlarından kaynaklanan deniz kirliliğini anında tespit edebiliyoruz." bilgisini verdi.

"Toros 07" denetim teknesinin kaptanı Caner Balta, yaptığı açıklamada, yeni tekneyle denetimleri daha etkin yürüttüklerini belirterek, teknede gece görüş ve ısıya duyarlı kameralar olduğunu kaydetti.

Uzunluğu 13,8 metre olan tekne, 3,95 metre genişliğiyle ve 840Hp makine gücüne sahip özellikleriyle öne çıkıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, deniz ve kıyılarının korunması için yürüttüğü çalışmalar kapsamında yüksek süratli ve gece görüş imkanına sahip denetim teknesini araç filosuna kattı.

Türkiye'de en fazla mavi bayraklı plaja sahip Antalya'da deniz kirliliğinin önüne geçmek için satın alınan denetim teknesi göreve başladı.

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