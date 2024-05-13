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        Lüks yolcu gemisi "Seven Seas Voyager" Antalya Limanı'na demirledi

        Bahama bayraklı "Seven Seas Voyager" isimli kruvaziyer, 698 yolcusu ve 455 kişilik mürettebatıyla Antalya'ya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 13:52 Güncelleme: 13.05.2024 - 13:52
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        Lüks yolcu gemisi "Seven Seas Voyager" Antalya Limanı'na demirledi
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        Bahama bayraklı "Seven Seas Voyager" isimli kruvaziyer, 698 yolcusu ve 455 kişilik mürettebatıyla Antalya'ya geldi.

        Türkiye'nin önde gelen ticari yük ve kruvaziyer limanı QTerminals Antalya Limanı, 206 metre uzunluğundaki 42 bin 363 grostonluk dev yolcu gemisini ağırladı.

        Gemide, 698 yolcu ve 455 personel olduğu belirtildi. Gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrılan turistler, kentin turistik yerlerini gezdi, alışveriş yaptı.

        QTerminals Antalya Limanı Genel Müdürü Özgür Sert, yaptığı açıklamada, limanlarının İzmir-Mersin arasındaki yaklaşık 700 deniz mili uzunluğundaki kıyı şeridinde hem yolcu hem de yük operasyon hacmiyle dikkati çektiğini vurguladı.

        Antalya Limanı'nın bölgenin dünya ticaretine ve turizme açılan kapısı olarak önem taşıdığına dikkati çeken Sert, "Donanımlı ve yeni nesil kruvaziyer limanı olma özelliğiyle kruvaziyer gemilerinin konaklaması için ideal liman olan limanımız, teknolojik altyapısı ve bilgi birikimiyle dünyanın ilgisini çekiyor." ifadelerini kullandı.

        "Seven Seas Voyager" kruvaziyerinin bir sonraki rotasının Santorini Limanı olacağı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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