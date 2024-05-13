Antalya'da kaybolan işitme engelli kadın aranıyor

Antalya'nın Serik ilçesinde ailesinin 9 Ekim 2023'te kayıp müracaatı yaptığı işitme engelli Nihal Babayiğit aranıyor.

Kızını arayan Vedat Babayiğit, gazetecilere yaptığı açıklamada, 24 yaşındaki kızlarının işitme engelli olduğunu söyledi.

Kızı Nihal'in 16 Ocak 2022'de evden ayrıldığında da kayıp müracaatlarının olduğunu hatırlatan Babayiğit, arandığını öğrenen kızlarının polise verdiği ifadesinde Batman'a sosyal medyadan tanıştığı M.B'nin (25) yanına gittiğini söylediğini ifade etti.

M.B'nin de işitme engelli olduğunu belirten Babayiğit, "Kızımla M.B. Batman'da yaşamaya başladı. İmam nikahlı birlikteliklerinden 2023'te bir de çocukları oldu. Doğumdan sonra görüntülü görüşmelerimizde sürekli 'beni buradan kurtarın' diyordu. Eşiyle arasında anlaşmazlıklar başlayınca Batman'a giderek kızımızı Serik'e getirdik. Ancak M.B'nin ailesi yeni doğan çocuğu ne annesine ne de bize göstermedi." diye konuştu.

Kızını Serik'e getirmelerinden 3 ay sonra M.B'nin de peşlerinden geldiğini aktaran Babayiğit, "Kızımız 9 Ekim 2023'ten bu yana kayıp. Eşi ile arası açılınca Batman'dan Serik'e yanımıza getirmiştik. En son ilçeye gelen eşiyle görüldüğü tespit edildi." dedi.