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        Antalya'da kaybolan işitme engelli kadın aranıyor

        Antalya'nın Serik ilçesinde ailesinin 9 Ekim 2023'te kayıp müracaatı yaptığı işitme engelli Nihal Babayiğit aranıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 14:01 Güncelleme: 13.05.2024 - 14:01
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        Antalya'da kaybolan işitme engelli kadın aranıyor
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        Antalya'nın Serik ilçesinde ailesinin 9 Ekim 2023'te kayıp müracaatı yaptığı işitme engelli Nihal Babayiğit aranıyor.

        Kızını arayan Vedat Babayiğit, gazetecilere yaptığı açıklamada, 24 yaşındaki kızlarının işitme engelli olduğunu söyledi.

        Kızı Nihal'in 16 Ocak 2022'de evden ayrıldığında da kayıp müracaatlarının olduğunu hatırlatan Babayiğit, arandığını öğrenen kızlarının polise verdiği ifadesinde Batman'a sosyal medyadan tanıştığı M.B'nin (25) yanına gittiğini söylediğini ifade etti.

        M.B'nin de işitme engelli olduğunu belirten Babayiğit, "Kızımla M.B. Batman'da yaşamaya başladı. İmam nikahlı birlikteliklerinden 2023'te bir de çocukları oldu. Doğumdan sonra görüntülü görüşmelerimizde sürekli 'beni buradan kurtarın' diyordu. Eşiyle arasında anlaşmazlıklar başlayınca Batman'a giderek kızımızı Serik'e getirdik. Ancak M.B'nin ailesi yeni doğan çocuğu ne annesine ne de bize göstermedi." diye konuştu.

        Kızını Serik'e getirmelerinden 3 ay sonra M.B'nin de peşlerinden geldiğini aktaran Babayiğit, "Kızımız 9 Ekim 2023'ten bu yana kayıp. Eşi ile arası açılınca Batman'dan Serik'e yanımıza getirmiştik. En son ilçeye gelen eşiyle görüldüğü tespit edildi." dedi.

        - "Öldüyse de en azından başında dua edebileceğimiz bir kabri olsun"

        Babayiğit, yaşananları şöyle anlattı:

        "Mayıs ayının ilk günleriydi. Kızımın dayısı Ali Yılmaz'a sosyal medya hesaplarından ulaşan bazı kişiler, kızıma ait olduğunu söyledikleri yerde hareketsiz kanlı görüntüler attı. Bunun üzerine polise başvurduk. Batman'da yaşayan kızımın imam nikahlı kocası M.S, 2 Mayıs'ta gözaltına alındı ve tutuklandı. Polis şüphe üzerine Serik Millet Bahçesi'nde kadavra köpekleri ile geniş kapsamlı arama yaptı ama kızıma ne ölü ne de canlı ulaşılamadı. Olayın aydınlatılmasını istiyoruz. Öldüyse de en azından başında dua edebileceğimiz bir kabri olsun."

        Kayıp kızın dayısı Ali Yılmaz da 1 Mayıs'ta yeğeni Nihal Babayiğit'e ait olduğu belirtilen kanlı görsellerin tanımadığı kişilerce kendisine gönderilmesi üzerine polise başvurduklarını anlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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