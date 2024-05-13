Antalya Devlet Opera ve Balesi "Giselle" balesini son kez sahneleyecek

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), "Giselle" balesini bu sezon son kez 14 Mayıs'ta sanatseverlerle buluşturacak.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, romantik bale türünün önemli eserlerinden biri kabul edilen "Giselle", 14 Mayıs saat 20.00'de Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.

Ayşe Fidanlık tarafından sahneye konulan, kalbi kırık bir genç kızın mistik hikayesini anlatan eser, Fransız besteci Adolphe Adam'ın müzikleri üzerine Jean Coralli ve Jules Perrot'un koreografisiyle sanatseverlerin beğenisine sunulacak.