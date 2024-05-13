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        Antalya Devlet Opera ve Balesi "Giselle" balesini son kez sahneleyecek

        Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), "Giselle" balesini bu sezon son kez 14 Mayıs'ta sanatseverlerle buluşturacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 14:08 Güncelleme: 13.05.2024 - 14:08
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        Antalya Devlet Opera ve Balesi "Giselle" balesini son kez sahneleyecek
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        Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), "Giselle" balesini bu sezon son kez 14 Mayıs'ta sanatseverlerle buluşturacak.

        Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, romantik bale türünün önemli eserlerinden biri kabul edilen "Giselle", 14 Mayıs saat 20.00'de Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.

        Ayşe Fidanlık tarafından sahneye konulan, kalbi kırık bir genç kızın mistik hikayesini anlatan eser, Fransız besteci Adolphe Adam'ın müzikleri üzerine Jean Coralli ve Jules Perrot'un koreografisiyle sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

        Dekoru Çağda Çitkaya, kostümü Nursun Ünlü ve ışık tasarımını Mustafa Eski'nin üstlendiği gösteride, orkestra sanatçılarını şef Pavel Petrenko yönetecek, eserin başkemancısı Sibel Aydın olacak.

        Aşk, ihanet ve bağışlama temalarının işlendiği balede, "Giselle"i Rina Murata, "Albrecht"i Mehmet Batur Büklü, "Hilarion"u Burak Özbek, "Myrtha"yı Milina Fidan Özbek, "Köy Pas De Deux"i ise Haruna Takeda ve Kaname Noi canlandıracak.

        Eserin biletleri, Haşim İşcan Kültür Merkezi ve Cumhuriyet Meydanı gişelerinin yanı sıra "www.biletinial.com" adresinden de temin edilebiliyor.

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