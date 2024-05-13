Kemer'de gençlik yürüyüşü düzenlendi

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Likya yolundan başlayan "Gençlik Yürüyüşü'ne, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Kamil Bozkurt, antrenör ve sporcular katıldı.

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