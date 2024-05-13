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        Kemer'de gençlik yürüyüşü düzenlendi

        Antalya'nın Kemer ilçesinde sporcu ve antrenörlerin katılımıyla gençlik yürüyüşü gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 14:36 Güncelleme: 13.05.2024 - 14:36
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        Kemer'de gençlik yürüyüşü düzenlendi
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        Antalya'nın Kemer ilçesinde sporcu ve antrenörlerin katılımıyla gençlik yürüyüşü gerçekleştirildi.

        19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Likya yolundan başlayan "Gençlik Yürüyüşü'ne, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Kamil Bozkurt, antrenör ve sporcular katıldı.

        Alacasu'dan Tekirova Bostanlık koyuna yürüyen katılımcılar, Phaselis Antik Kenti'ni de gezdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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