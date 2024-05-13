Kemer'de gençlik yürüyüşü düzenlendi
Antalya'nın Kemer ilçesinde sporcu ve antrenörlerin katılımıyla gençlik yürüyüşü gerçekleştirildi.
Antalya'nın Kemer ilçesinde sporcu ve antrenörlerin katılımıyla gençlik yürüyüşü gerçekleştirildi.
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Likya yolundan başlayan "Gençlik Yürüyüşü'ne, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Kamil Bozkurt, antrenör ve sporcular katıldı.
Alacasu'dan Tekirova Bostanlık koyuna yürüyen katılımcılar, Phaselis Antik Kenti'ni de gezdi.
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