Serik'te motosiklet sürücülerine kask hediye edildi

Öte yandan, polis ve jandarma trafik ekipleri tarafından okullarda öğrencilere trafik ile ilgili eğitim verildi. Öğrencilere video gösterimi yapıldı.

Denetime Kaymakam Dr. Cemal Şahin, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Ayhan Aktürk, Emniyet Müdürü Cengiz Usta da eşlik etti. Kaymakam Şahin, durdurulan motosiklet sürücülerine hediye olarak kask verdi.

Antalya'nın Serik ilçesinde Trafik Haftası etkinlikleri dolayısıyla "Hayatıma Kastım Yok, Kaskım Var" projesi kapsamında motosiklet sürücülerine kask hediye edildi.

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