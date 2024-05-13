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        Antalya'da polis ekipleri denetimlerini sürdürüyor

        Antalya'da polis ekiplerince çeşitli noktalarında denetimler gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 15:23 Güncelleme: 13.05.2024 - 15:23
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        Antalya'da polis ekipleri denetimlerini sürdürüyor
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        Antalya'da polis ekiplerince çeşitli noktalarında denetimler gerçekleştirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, genel asayiş ve mevcut kamu düzeninin devamının sağlanması amacıyla son bir hafta içerisinde çalışmalar yaptı.

        Denetimlerde, 48 silah, 433 fişek, 5 kesici alet, 2 bisiklet, 2 cep telefonu, 4 otomobil, 15 motosiklet ile çok sayıda gıda, giyim eşyası ve para ele geçirildi.

        275 bin 970 kişinin sorgulamasında 850'si aranan kişi olmak üzere 2 bin 215 şüpheli yakalandı, adliyeye sevk edilen 227 şüpheli tutuklandı.

        Ayrıca 70 iş yerlerine yapılan denetimlerde ise hanutçuluk yaptığı tespit edilen 40 kişiye idari para cezası uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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