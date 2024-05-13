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        Deri ve Kürk Modası Fuarı Antalya'da düzenlenecek

        Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği tarafından Antalya'da düzenlenecek Deri ve Kürk Modası (Leather&Fur Fashion) Fuarı, 1300 yerli ve yabancı alıcıyı bir araya getirecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 15:43 Güncelleme: 13.05.2024 - 15:43
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        Deri ve Kürk Modası Fuarı Antalya'da düzenlenecek
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        Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği tarafından Antalya'da düzenlenecek Deri ve Kürk Modası (Leather&Fur Fashion) Fuarı, 1300 yerli ve yabancı alıcıyı bir araya getirecek.

        Dernekten yapılan açıklamaya göre, bu yıl 12'ncisi düzenlenecek fuar, İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Güven Karaca'nın katılımıyla kapılarını açacak.

        Belek Turizm Merkezi'nde 16-19 Mayıs'ta gerçekleştirilecek fuara, 20 ülkeden 1300'ün üzerinde alım heyetinin katılması bekleniyor.

        Firmaların son kreasyonlarını sergileyecekleri etkinlikte, yeni ticaret fırsatlarının yakalanması hedefleniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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