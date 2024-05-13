GÜNCELLEME - Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Yangına, Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne ait bir helikopter, 4 arazöz, 1 ilk müdahale aracı ve çok sayıda orman işçisi ile müdahale ediliyor.

Gökdere Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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