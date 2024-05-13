GÜNCELLEME - Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Gökdere Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye orman ekipleri sevk edildi.
Yangına, Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne ait bir helikopter, 4 arazöz, 1 ilk müdahale aracı ve çok sayıda orman işçisi ile müdahale ediliyor.
Ekiplerin orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
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