Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        ATSO Başkanı Ali Bahar, "Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi"ni değerlendirdi:

        Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Ali Bahar, "Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi"ne ilişkin, alınan kararları desteklediklerini, programı yerinde ve memnuniyet verici olarak değerlendirdiklerini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 19:30 Güncelleme: 13.05.2024 - 19:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        ATSO Başkanı Ali Bahar, "Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi"ni değerlendirdi:
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Ali Bahar, "Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi"ne ilişkin, alınan kararları desteklediklerini, programı yerinde ve memnuniyet verici olarak değerlendirdiklerini belirtti.

        Bahar, yaptığı yazılı açıklamada, bugün açıklanan tasarruf paketinin kamu binalarından araç alımlarına, istihdamdan yatırımlara ve enerji tasarrufuna kadar birçok alanda düzenlemeye gidildiğini gösterdiğini aktardı.

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in "Uygulanan geniş çaplı politikaların temel amacının hayat pahalılığını azaltmak ve sürdürülebilir büyümeyi sağlamak" olduğunu ifade ettiğini aktaran Bahar, şunları kaydetti:

        "Bu, son derece önemli bir yaklaşımdır. Bu açıklamalar devletimizin enflasyon ve ekonomik büyüme konusunu ne derece önemsediğini fazlasıyla göstermektedir. Sayın Bakanımızın da açıkladığı gibi, alınan kararlar, OVP hedefleri ile uyumlu, verimliliğin esas alındığı, denetimin de sıkı biçimde uygulanacağı bir program olmuştur. Yalnızca merkezi yönetim bütçesinde değil, yerel yönetim bütçelerine yönelik tedbirler içermektedir. Bu yönüyle oldukça geniş kapsamlı bir programdır. Yeni tasarruf paketi ile kamuda artık yeni bir döneme giriyoruz. Açıklanan pakette yalnızca tasarrufa gidilmesi değil, verimliliğin de ön planda tutulması son derece önemli. Bu kararlar, Türkiye ekonomisine olan güvenin artması anlamında da çok önemli bir göstergedir. Özellikle izleme ve denetim sürecinin de aktif olarak işletilecek olması, alınacak tasarruf tedbirlerin etkisini daha da artıracak ve kalıcı bir yapıya dönüşmesine de vesile olacaktır. Bu nedenle alınan kararları destekliyor, son derece yerinde ve memnuniyet verici bir program olarak değerlendiriyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miçotakis ile ortak açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miçotakis ile ortak açıklama
        50 gündür aranıyordu! Cansız bedeni bulundu
        50 gündür aranıyordu! Cansız bedeni bulundu
        Poyraz bir hafta Marmara'da!
        Poyraz bir hafta Marmara'da!
        Nihal Candan'ın eski sevgilisi Onur Apaydın'dan 14 sayfalık dilekçe: Örgütün işleyişini anlattı
        Nihal Candan'ın eski sevgilisi Onur Apaydın'dan 14 sayfalık dilekçe: Örgütün işleyişini anlattı
        Elektronik kelepçeyi kırdı! Oğlunun yanında öldürdü! İşte caniye istenen ceza!
        Elektronik kelepçeyi kırdı! Oğlunun yanında öldürdü! İşte caniye istenen ceza!
        1 tonluk boğa hakeme çarptı
        1 tonluk boğa hakeme çarptı
        Kayıp Nihal'in kanlar içinde fotoğrafı ortaya çıktı, eşi cinayet şüphesiyle tutuklandı
        Kayıp Nihal'in kanlar içinde fotoğrafı ortaya çıktı, eşi cinayet şüphesiyle tutuklandı
        Süper Lig'de 36. haftanın panoraması!
        Süper Lig'de 36. haftanın panoraması!
        Dünyaca ünlü müzenin müdürüne İstanbul'da kelepçe!
        Dünyaca ünlü müzenin müdürüne İstanbul'da kelepçe!
        Gazze'den Nobel adaylığına
        Gazze'den Nobel adaylığına
        Avrupa'da bu 10 şehirden hangisini seçerdiniz?
        Avrupa'da bu 10 şehirden hangisini seçerdiniz?
        Kamuda tasarruf paketi açıklandı
        Kamuda tasarruf paketi açıklandı
        Sevgilisiyle fotoğrafını paylaştı
        Sevgilisiyle fotoğrafını paylaştı
        Ancelotti'nin planlarını değiştirdi!
        Ancelotti'nin planlarını değiştirdi!
        Yaren leylek ile eşi Nazlı'dan kötü haber!
        Yaren leylek ile eşi Nazlı'dan kötü haber!
        Yerine ikizini mi oynattı?
        Yerine ikizini mi oynattı?
        "Stres yaşamıyor, dizleri titremiyor"
        "Stres yaşamıyor, dizleri titremiyor"
        Hangi emekliler emlak vergisi ödemez?
        Hangi emekliler emlak vergisi ödemez?
        Vasiyetini açıkladı
        Vasiyetini açıkladı
        “Silo İşçisi” literatüre giriyor
        “Silo İşçisi” literatüre giriyor

        Benzer Haberler

        Antalya'da orman yangını
        Antalya'da orman yangını
        GÜNCELLEME - Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışıl...
        GÜNCELLEME - Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışıl...
        Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor
        Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor
        Deri ve Kürk Modası Fuarı Antalya'da düzenlenecek
        Deri ve Kürk Modası Fuarı Antalya'da düzenlenecek
        Antalya'da polis ekipleri denetimlerini sürdürüyor
        Antalya'da polis ekipleri denetimlerini sürdürüyor
        Serik'te motosiklet sürücülerine kask hediye edildi
        Serik'te motosiklet sürücülerine kask hediye edildi