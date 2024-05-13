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        GÜNCELLEME 2 - Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 17:46 Güncelleme: 13.05.2024 - 17:46
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        GÜNCELLEME 2 - Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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        Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Gökdere Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye orman ekipleri sevk edildi.

        Yangına, Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne ait bir helikopter, 4 arazöz, 1 ilk müdahale aracı ve çok sayıda orman işçisi ile müdahale edildi.

        Orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Yangında 2 dönüm alanın zarar gördüğü, bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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