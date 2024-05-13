CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nde 2024 sezonunun ilk etabı tamamlandı

CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nde 2024 sezonunun birinci etabını oluşturan 11. Geleneksel Manavgat Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı İsmail Balaban elde etti.

Ilıca Stadı'nda 11 Mayıs Cumartesi günü başlaması planlanan ancak yoğun yağış nedeniyle ertelenen güreşlere, 74'ü başpehlivan olmak üzere tüm boylarda 2 bin 83 güreşçi katıldı.

İki gün süren güreşlerin bu akşamki başpehlivanlık final maçında İsmail Balaban ile Hüseyin Gümüşalan karşılaştı. Gümüşalan'ı yenen Balaban, 11. Geleneksel Manavgat Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanlığını kazandı.