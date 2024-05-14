Antalya'da adli emanetten uyuşturucu çalınmasına ilişkin 3'ü memur 9 sanık hakim karşısında

Antalya Adliyesinin adli emanetindeki 6 kilogram uyuşturucunun çalınmasıyla ilgili 3'ü memur olan 5 tutuklu, 4 tutuksuz 9 sanığın yargılanmasına başlandı.

3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, Antalya Adliyesi Adli Emanet Memurluğunda zabıt katibi olarak görev yapan G.H.A. ve S.S, emanet memuru Ö.Ö. ile uyuşturucu satışı yaptıkları öne sürülen B.K, K.G, E.Y. ve S.Ç. ile taraf avukatları hazır bulundu. Tutuksuz sanıklardan E.B. ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile başka bir ilden bağlanırken, T.P. ise duruşmaya katılmadı.

Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan tutuklu sanık B.K. olay günü uyuşturucu temini için tutuklu sanık G.H.A'nın evine gittiğini, evden çıktıkları sırada polislerin eve operasyon düzenlediğini belirtti. Evde ele geçirilen uyuşturucuyu G.H.A'dan aldığını belirten sanık, diğer sanıklardan S.S'nin olayın içinde olup olmadığını bilmediğini, G.H.A'nın olmadığı zamanlarda Ö.Ö'nün evinden uyuşturucu madde aldığını iddia eden B.K. "2022-2023 yıllarında G.H.A. ve Ö.Ö'ye gönderdiğim paralar uyuşturucu karşılığında gönderilen paralardır. Bitcoinden kazanç sağlamak için alınan paralar değildir. Uyuşturucu madde kullanıyorum. G.H.A'dan aldığım uyuşturucuyu K.G'ye veriyordum. K.G'de parayı bana veriyor, ben de G.H.A'ya veriyordum. G.H.A. ile K.G. arasında kokain karşılığında esrar alışverişi oluyordu. Adli emanette kaybolan 6 kilo kokain hakkında bilgim yok." dedi.

- "Bazen deponun kapısı havalansın diye açık bırakılıyordu" iddiası Sanık G.H.A. ise iddianamede isimleri geçen K.G, E.B. ve S.Ç'yi tanımadığını, ilk defa duruşma salonunda gördüğünü savundu. Olay günü, B.K. ile kendi evine gittiğini, evde üstünü değiştirdiği sırada B.K'nin uyuşturucuları mutfak terazisinde tartarken gördüğünü iddia eden G.H.A, "Polisler kapıyı açarak eve girdi. Üzerimde, evimin içerisinde ve bahçede arama yaptılar ama uyuşturucu çıkmadı. Sonra polisler B.K'yi bir odaya götürdü. Zannediyorum B.K'yi darbettiler. Odadan çıktıklarında B.K'nin gözünde darp izi vardı. Polis uyuşturucuyu kimden temin ettiğini sorduğunda beni işaret edip gösterdi ve 'Bundan aldım.' dedi. Polislerin aramasında evden hiç para çıkmadı. Ancak kullanmak amacıyla aldığım esrar maddesini polise teslim ettim. Sonra tutuklandım." diye konuştu.

B.K. ile yazışmalarının kozmetik ürünleri üzerine olduğunu ve onun banka hesabından gelen paralar kozmetik ürünleriyle ilgili olduğunu iddia eden G.H.A. B.K. ve E.Y. ile ticaret yaptıkları savundu. G.H.A, Kovid-19 salgını çıktığında cins kedi yetiştiriciliği ve kozmetik ürün ticareti yaptığını, kazandığı paraları bitcoin olarak değerlendirmesi için B.K'ye verdiğini öne sürerek, "B.K'nin ilk etapta polislerin yönlendirmesiyle, sonra ise etkin pişmanlıktan yararlanmak için uyuşturucu satışı yaptığımızı söylediğini düşünüyorum" diye konuştu.

Antalya Adliyesi emanetinden çalınan 6 kilogram uyuşturucu ile alakasının olmadığını savunan G.H.A. kamera kayıtlarında ve bilirkişi raporunda bunun görüleceğini savundu. G.H.A. uyuşturucu madde kullandığını ve sanıklardan S.S'nin de imam nikahlı eşi olduğunu iddia ederek, "Düğün hazırlığı yaptığım S.S. kardeşinden borç aldı, kredi çekti. Bu paraları toplayıp B.K'ye bitcoinde değerlendirmesi için verdim. Örgütle alakalı hiçbir şeyi kabul etmiyorum. Emanetin anahtarı sorumludadır. Depoya herkes kapıyı çaldığında girebiliyor. Bazen deponun kapısı havalansın diye açık bırakılıyordu." dedi.

- Uyuşturucu maddelerin saflık derecesi farklı iddiası G.H.A'nın avukatları ise sanığın evinde uyuşturucuyla yakalanan B.K'nin üzerinde uyuşturucu maddenin saflık oranının yüzde 76 , Antalya Adliyesi emanetinden eksik çıkan 6 kilo uyuşturucunun saflık oranının ise yüzde 52 olduğunu, bunun da evde ele geçirilen uyuşturucu maddenin adli emanetten çalınan uyuşturucu madde ile alakasının olmadığını kanıtı olduğunu savundular. Emanet memuru sanık Ö.Ö ise B.K'nin kendisinden uyuşturucu temin ettiği yönündeki ifadesinin doğru olmadığını, "Suçtan kurtulmaya yönelik böyle ifade vermiştir. Bu beyanlara dayanarak duyuma dayalı ifadelerle dava açılmıştır. Emanette kaybolan uyuşturucu ile alakam yoktur." dedi.

G.H.A. tutuklandıktan sonra adli emanette yapılan sayımda bulunduğunu aktaran Ö.Ö, "Sabah erkenden gittim. Her yer kargaşa halindeydi. İlk sayımda herhangi bir eksik yoktu. Kendi aralarında 'tekrar sayalım' dediler. Önce bir çuvalda yırtık olduğunu tespit ettiler. Bunu savcıya anlattım. Uyuşturucunun olduğu bölüme sayım günü hiç girmedim. Daha önce de görevliyle girmiştim. Tek başıma yetki olmadan girmedim." diye konuştu. Zabıt katibi sanık S.S. de adli emanetin uyuşturucu muhafaza edilen bölümüne hiç girmediğini savunarak, "Zimmetle ilgili ifadem alınmadı. Uyuşturucu ticaretine yönelik beyanlarım alındı. Suçlamaları reddediyorum." dedi.

Tutuksuz sanıkların ve tanıkların dinlenmesinin ardından, mahkeme heyeti tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi. - Olay Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, sanıklar G.H.A. ve B.K'nin üniversite öğrencilerine uyuşturucu satışı yaptıkları bilgisine ulaşması üzerine Ahatlı Mahallesi'ndeki bir eve 28 Nisan 2023'te operasyon düzenlenmişti. Operasyonda B.K'nin üzerinde 117 gram uyuşturucu ele geçirilirken, evde yapılan aramada ise 10 gram esrar ve hassas terazi bulunmuştu.