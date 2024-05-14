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        Akra Caz Festivali, dünya müziğinin ünlü isimlerini Antalya'da ağırlayacak

        Antalya'da caz ile dünya müziğinin ünlü isimlerini ağırlayacak "7. Akra Caz Festivali", 24 Mayıs'ta başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 11:49 Güncelleme: 14.05.2024 - 11:49
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        Akra Caz Festivali, dünya müziğinin ünlü isimlerini Antalya'da ağırlayacak
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        Antalya'da caz ile dünya müziğinin ünlü isimlerini ağırlayacak "7. Akra Caz Festivali", 24 Mayıs'ta başlayacak.

        Çağdaş cazın yanı sıra bu müzik türünden yola çıkarak funk, rock, Latin, soul, pop ve elektronik tarzları da harmanlayan performanslarla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan festival, Akra Otel'in açık hava sahnesinde gerçekleştirilecek.

        Festival boyunca Dany Brillant, Ibrahim Maalouf, Igor Butman, Larisa Dorina, Moskova Caz Orkestrası, Aziza Mustafa Zadeh, Ralf Cetto, Simon Zimbardo, Kerem Görsev, Ferit Odman, Volkan Hürsever, Engin Recepoğulları, Barış Doğukan Yazıcı, Bulut Gülen, Judith Hill, Eggmann Quartet, Esra Gürçay Quintet, Dila Bahar Quartet,Nubya Garcia, Fazıl Say, Eylül Ergül, Akra Jazz Band, Cem Tuncer, Serdar Barçın, Ozan Çelikel, Barış Dağhan ve Yekta Kopan sahne alacak.

        Festivalin açılışını Küba, Porto Riko, Akdeniz ve Fransız ritimlerini cazla harmanladığı şarkıların yanı sıra, Latin, salsa, swing ve caz melodilerinin hakim olduğu parçalara hayat veren sanatçı Dany Brillant yapacak.

        Kendine has stiliyle, trompetin önde gelen isimleri arasında yer alan Ibrahim Maalouf, "Ibrahim Maalouf & The Trumpets of Michel Ange" projesiyle 26 Mayıs'ta sahne alacak.

        Festivalin daimi konuklarından, dünyaca ünlü saksafon sanatçısı ve Rusya'nın caz elçisi Igor Butman ve alanında usta isimlerden oluşan Moskova Caz Orkestrası'na, ünlü Rus caz ve halk sanatçısı Larisa Dolina'nın eşlik edeceği konser ise 29 Mayıs'ta gerçekleşecek.

        Fusion ve caz türündeki eserleriyle tüm dünyada büyük ilgi gören, piyanist, besteci ve şarkıcı Aziza Mustafa Zadeh, 31 Mayıs'ta sahnede olacak. Azerbaycanlı sanatçıya Ralf Cetto (bas) ve Simon Zimbardo (vurmalılar) eşlik edecek.

        Caz dünyasının önde gelen isimlerinden piyanist ve besteci Kerem Görsev, yeni albümü "Lost Ghost"un Türkiye prömiyeriyle 1 Haziran'da sanatseverlerle buluşacak.

        Festival, 6 Haziran'da şarkıcı ve söz yazarı Judith Hill'in konseriyle devam edecek. Ödüllü saksafoncu ve besteci Nubya Garcia da 8 Haziran'da cazseverlerle buluşacak.

        Festival, 11-12 Haziran'da dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say'ın iki konseriyle sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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