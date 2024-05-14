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        Antalya'da özel bireyler "AntFest Engelliler Festivali"nde buluştu

        Antalya'da 10-16 Mayıs Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında "AntFest Engelliler Festivali" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 12:29 Güncelleme: 14.05.2024 - 12:29
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        Antalya'da özel bireyler "AntFest Engelliler Festivali"nde buluştu
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        Antalya'da 10-16 Mayıs Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında "AntFest Engelliler Festivali" düzenlendi.

        Akdeniz Üniversitesi Stadyumu'nda gerçekleştirilen festival, üniversitede kortej yürüyüşüyle başladı.

        Antalya Valisi Hulusi Şahin'in de katıldığı yürüyüşte, Jandarma atlı birlikleri, özel bireylerden oluşan mehteran takımı, Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı, engelli bireyler, aileleri ve öğrenciler yer aldı.

        Yürüyüşün ardından festivalde, İl Jandarma Komutanlığı Arama Kurtarma (JAK) köpekleri özel bireyler için gösteri yaptı.

        Festivalde engelli bireyler şiir, müzik dinletisi, dans ve ritim gösterisi gerçekleştirdi.

        Açılış programının ardından özel bireyler şişme oyun parkurları, spor, oyun alanları ve etkinliklerle keyifli vakit geçirdi.

        Alanda kurulu stantları gezen Vali Şahin, gazetecilere, özel bir festivalin hayata geçirildiğini söyledi.

        Festivale gösterilen ilgiden oldukça memnun olduklarını söyleyen Şahin, "Çok neşeli, keyifli bir etkinlik oldu. Beklediğimizin de üstünde bir ilgi gösterildi. AntFest, Engelliler Haftası'na, Antalya'ya çok yakıştı. Özel bireylerimiz ailelerimizin, toplumumuzun en kıymetlileri, en özelleri. Bu hafta vesilesiyle bir araya geldiler. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        Programa Şahin'in yanı sıra Vali Yardımcısı Erol Tanrıkulu, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gürbüz de katıldı.

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