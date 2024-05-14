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        Antalya DOB sanatçıları "Fuaye Sohbetleri"nde deneyimlerini paylaştı

        Antalya Devlet Opera ve Balesince (DOB) düzenlenen "Fuaye Sohbetleri" programında, bale sanatçıları sahne ve sahne arkası deneyimlerini sanatseverlerle paylaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 14:13 Güncelleme: 14.05.2024 - 14:13
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        Antalya DOB sanatçıları "Fuaye Sohbetleri"nde deneyimlerini paylaştı
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        Antalya Devlet Opera ve Balesince (DOB) düzenlenen "Fuaye Sohbetleri" programında, bale sanatçıları sahne ve sahne arkası deneyimlerini sanatseverlerle paylaştı.

        Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, izleyici ve dinleyicilere sanat dünyasını yakından tanıma fırsatı sunmak için hazırlanan "Fuaye Sohbetleri" programının ilki Haşim İşcan Kültür Merkezi Fuaye Alanı'nda düzenlendi.

        Programa, Antalya DOB bünyesinde çeşitli temsillerde sahne alan bale sanatçıları Müge Ögüt ve Evren İskender katıldı.

        Moderatörlüğünü Ezgi Bağlan'ın üstlendiği söyleşide, bale sanatı ve sanatçıların yaşamları masaya yatırıldı.

        Sınırlı sayıda katılımcının yer aldığı programda, sanatseverler, bale sanatçılarına sahne deneyimleri, sahne arkasındaki çalışmaları ve yaşamları hakkında soru sorma, sohbet etme imkanı buldu.

        Antalya DOB bünyesinde 2024-2025 sanat sezonu boyunca devam edecek programda, opera, bale ve enstrüman sanatçıları mesleklerinin inceliklerini ve perde arkasında yaşananları anlatacak.

        Ücretsiz gerçekleştirilen program, sınırlı sayıda katılımcıyla gerçekleştirilecek.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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