Antalya DOB sanatçıları "Fuaye Sohbetleri"nde deneyimlerini paylaştı

Antalya DOB bünyesinde 2024-2025 sanat sezonu boyunca devam edecek programda, opera, bale ve enstrüman sanatçıları mesleklerinin inceliklerini ve perde arkasında yaşananları anlatacak.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, izleyici ve dinleyicilere sanat dünyasını yakından tanıma fırsatı sunmak için hazırlanan "Fuaye Sohbetleri" programının ilki Haşim İşcan Kültür Merkezi Fuaye Alanı'nda düzenlendi.

Antalya Devlet Opera ve Balesince (DOB) düzenlenen "Fuaye Sohbetleri" programında, bale sanatçıları sahne ve sahne arkası deneyimlerini sanatseverlerle paylaştı.

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