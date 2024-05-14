Antalya'da üzerinde uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca bulunan zanlı tutuklandı

Bekçilerin yaptığı aramada şüpheli D.B'nin üzerinde bir miktar uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri, araç içinde bulunan kişinin şüpheli hareketlerde bulunması üzerine araması yaptı.

Antalya'da bekçilerin yaptığı aramada üzerinde uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirilen kişi tutuklandı.

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