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        Antalya'da kaybolan işitme engelli kadını arama çalışmaları sürüyor

        Antalya'nın Serik ilçesinde geçen yıl kaybolan işitme engelli Nihal Babayiğit'i arama çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 15:10 Güncelleme: 14.05.2024 - 15:10
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        Antalya'da kaybolan işitme engelli kadını arama çalışmaları sürüyor
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        Antalya'nın Serik ilçesinde geçen yıl kaybolan işitme engelli Nihal Babayiğit'i arama çalışmaları devam ediyor.

        Ailesinin 9 Ekim 2023'te kayıp ihbarında bulunduğu Nihal Babayiğit'in bulunması amacıyla polis ekiplerince, havadan ve karadan arama çalışması yürütülüyor.

        Bu kapsamda ekiplerce, Babayiğit'in telefonunun en son sinyal verdiği Eminceler ve Belek Mahallesi arasındaki arazi ve Acısu deresi kenarında arama yapıldı.

        Bölgede kadavra köpekleri ve dron ile arama yapılan çalışmalarda, işitme engelli Nihal Babayiğit'e ait herhangi bir ize rastlanamadı.

        Ekiplerin arama çalışmalarına devam edeceği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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