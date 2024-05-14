Antalya'da kaybolan işitme engelli kadını arama çalışmaları sürüyor

Antalya'nın Serik ilçesinde geçen yıl kaybolan işitme engelli Nihal Babayiğit'i arama çalışmaları devam ediyor.

Ailesinin 9 Ekim 2023'te kayıp ihbarında bulunduğu Nihal Babayiğit'in bulunması amacıyla polis ekiplerince, havadan ve karadan arama çalışması yürütülüyor.

Bu kapsamda ekiplerce, Babayiğit'in telefonunun en son sinyal verdiği Eminceler ve Belek Mahallesi arasındaki arazi ve Acısu deresi kenarında arama yapıldı.

Bölgede kadavra köpekleri ve dron ile arama yapılan çalışmalarda, işitme engelli Nihal Babayiğit'e ait herhangi bir ize rastlanamadı.