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        Antalyaspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarına başladı

        Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında 17 Mayıs Cuma günü Yukatel Adana Demirspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 23:27 Güncelleme: 14.05.2024 - 23:27
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        Antalyaspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarına başladı
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        Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında 17 Mayıs Cuma günü Yukatel Adana Demirspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına başladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kasımpaşa karşılaşmasının ardından bir gün izin kullanan kırmızı-beyazlılar, Yukatel Adana Demirspor maçı için teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde toplandı.

        Akdeniz ekibi, ısınma hareketlerinin ardından taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi.

        Bitexen Antalyaspor, Yukatel Adana Demirspor maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.

        - Antalyaspor'dan Bakan Ersoy'a ziyaret

        Öte yandan, kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe'nin, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u makamında ziyaret ettiği duyuruldu.

        Boztepe'nin, Antalyaspor'un marka değerini artırıp, daha güçlü bir yapıya sahip olması için yapılan çalışmalar ve hazırlanan projelerle ilgili Bakan Ersoy'a bilgi verdiği aktarıldı.

        Ayrıca Boztepe'nin, ziyaretin anısına Bakan Ersoy'a üzerinde adının yazılı olduğu Antalyaspor forması hediye ettiği paylaşıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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