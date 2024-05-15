AGİDER başkanlığına Gülsüm Gökçen Atmaca seçildi

Yönetim kurulu üyeliklerine ise Ömür Özdemir, Zuhal Senai, Fulya Özbek, Seyhan Daban , Bahriye Akıllı ve Müjgan Kartal Ulus seçildi.

Genel kurulda yapılan seçimde, 2021–2024 dönemi AGİDER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Mimar Gülsüm Gökçen Atmaca, tüm oyları alarak başkanlığa seçildi.

Dernekten yapılan açıklamada, AGİDER'in 5.'nci dönem Olağan Genel Kurulu Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezi’nde (ASSİM) gerçekleştirildi.

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