Antalya'da bariyere çarpan tırın sürücüsü yaralandı
Antalya'nın Serik ilçesinde bariyere çarparak şarampole düşen tırın sürücüsü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Antalya'nın Serik ilçesinde bariyere çarparak şarampole düşen tırın sürücüsü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Özgür Eryılmaz (27) idaresindeki 03 ADR 114 plakalı tır, Antalya-Alanya karayolu Aşağı Kocayatak mevkisinde bariyere çarparak şarampoldeki ağaçlara çarparak durabildi.
Kazada sürücü Eryılmaz yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sürücü Eryılmaz, sıkıştığı yerden itfaiye ve sağlık ekiplerince kurtarıldı. Yaralı, 112 Acil Sağlık ekiplerince Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.