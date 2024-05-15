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        Kumluca'da "Bahar Konseri" düzenlendi

        Kumluca Belediyesi Türk Halk Müziği topluluğu tarafından "Bahar Konseri" verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 09:59 Güncelleme: 15.05.2024 - 09:59
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        Kumluca'da "Bahar Konseri" düzenlendi
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        Kumluca Belediyesi Türk Halk Müziği topluluğu tarafından "Bahar Konseri" verildi.

        Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'ndeki etkinlikte, koro şefi İbrahim Bilgenoğlu'nun yönetiminde Anadolu'dan derlenen çiçek çimen türküleri seslendirildi.

        İlçe Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, baharın gelmesiyle doğada olduğu gibi insanların da renklendiğini ve insanların içinde oluşan sevginin çeşitli yollarda dışa aktarıldığını söyledi.

        Avcıoğlu, konserde sahne alanlara çiçek takdim etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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