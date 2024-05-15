Kumluca'da "Bahar Konseri" düzenlendi

İlçe Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, baharın gelmesiyle doğada olduğu gibi insanların da renklendiğini ve insanların içinde oluşan sevginin çeşitli yollarda dışa aktarıldığını söyledi.

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