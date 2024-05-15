Kumluca'da öğrenciler, gökyüzünü teleskopla inceledi

Bir araya gelen öğrenciler, Türkiye'nin ilk astronotuna, "Alper Gezeravcı'ya Kumluca'dan sevgiler" diye seslendi.

Toros, "Etkinliğimiz inşallah öğrencilerimizin ufkunda bir kıvılcım olur, geleceğimizin uzay yolcularının, gökyüzü bilim adamlarının yetişmesine katkı sağlar." dedi.

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