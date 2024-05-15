Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        GÜNCELLEME - Antalya'da 25 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi

        Antalya'da 450 polisin katılımıyla, 25 adrese düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 75 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 12:45 Güncelleme: 15.05.2024 - 12:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Antalya'da 25 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya'da 450 polisin katılımıyla, 25 adrese düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 75 şüpheli yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve sosyal medya üzerinden ticaretinin önlenmesine yönelik Muratpaşa, Kepez, Konyaaltı, Alanya ve Manavgat'ta belirlenen 25 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

        Narkotik, Özel Harekat, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Asayiş ve Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı 450 personelin ve 5 narkotik madde arama köpeğinin katıldığı operasyonda, 10 kilo 500 gram uyuşturucu madde, 8 bin 350 uyuşturucu hap, 550 bin kullanımlık sentetik kannabinoid A4 maddesi, 100 kök kenevir, 8 hassas terazi, 16 tabanca, 3 tüfek, 270 fişek, bir miktar para ele geçirildi.

        Operasyonlarda, uyuşturucu ticareti yapmak ve sağlamak suçundan 42, izinsiz kenevir bitkisi yetiştirmek suçundan 4, kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak suçundan 29 kişi olmak üzere toplam 75 şüpheli yakalandı.

        Havadan da kontrol ve denetimlerin sağlandığı operasyon sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bürokratik vesayete fırsat vermeyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bürokratik vesayete fırsat vermeyiz
        Yerlikaya'dan önemli mesaj: Yerle bir edeceğiz
        Yerlikaya'dan önemli mesaj: Yerle bir edeceğiz
        Yeniden yargılama talebi reddedildi
        Yeniden yargılama talebi reddedildi
        Türkiye, Avrupa'nın zirvesinde
        Türkiye, Avrupa'nın zirvesinde
        Biden İsrail'e hızlı silah sevkiyatı tasarısını veto edecek
        Biden İsrail'e hızlı silah sevkiyatı tasarısını veto edecek
        Cannes gözyaşlarıyla başladı
        Cannes gözyaşlarıyla başladı
        Ailesinden 4 kişiyi öldüren polis: Kanınızı içsem doymam!
        Ailesinden 4 kişiyi öldüren polis: Kanınızı içsem doymam!
        Dursun Özbek'in Okan Buruk planı
        Dursun Özbek'in Okan Buruk planı
        Sahte raporla tatile hapis cezası!
        Sahte raporla tatile hapis cezası!
        Evine dönen koca, karısını başka adamla yakaladı: 1'i ağır 2 yaralı
        Evine dönen koca, karısını başka adamla yakaladı: 1'i ağır 2 yaralı
        Bana manikürcünü söyle sana kim olduğunu söyleyeyim
        Bana manikürcünü söyle sana kim olduğunu söyleyeyim
        Beşiktaş'ta hoca denklemi!
        Beşiktaş'ta hoca denklemi!
        Dünyanın en eski tersanesinde yeni keşifler
        Dünyanın en eski tersanesinde yeni keşifler
        "Futbol topu Arda'ya aşık"
        "Futbol topu Arda'ya aşık"
        Dünya üçüncüsü olmak için borsada
        Dünya üçüncüsü olmak için borsada
        108 gün sonra gelen mutluluk
        108 gün sonra gelen mutluluk
        Pek ciddiye alınmıyor ama... 7 günden uzun sürerse dikkat!
        Pek ciddiye alınmıyor ama... 7 günden uzun sürerse dikkat!
        Yüzey temizlik havluları dost mu düşman mı?
        Yüzey temizlik havluları dost mu düşman mı?
        Köprünün enkazı kontrollü biçimde patlatıldı
        Köprünün enkazı kontrollü biçimde patlatıldı
        Akaryakıtta tek fiyat dönemi
        Akaryakıtta tek fiyat dönemi

        Benzer Haberler

        Antalya Devlet Opera ve Balesinin Japon dansçıları
        Antalya Devlet Opera ve Balesinin Japon dansçıları
        Polis, evde bulamadıkları uyuşturucu şüphelilerini kardeşine aratıp yakalad...
        Polis, evde bulamadıkları uyuşturucu şüphelilerini kardeşine aratıp yakalad...
        Dünyanın en eski tersanesinde yeni keşifler
        Dünyanın en eski tersanesinde yeni keşifler
        Ziraat mühendisi olmak için 6 ay staj zorunluluğu
        Ziraat mühendisi olmak için 6 ay staj zorunluluğu
        Kumluca'da öğrenciler, gökyüzünü teleskopla inceledi
        Kumluca'da öğrenciler, gökyüzünü teleskopla inceledi
        Kemer'de Dünya Çiftçiler Günü kutlandı
        Kemer'de Dünya Çiftçiler Günü kutlandı