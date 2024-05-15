Antalya Devlet Opera ve Balesi "Giselle"i son kez sahneledi

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), "Giselle" balesini bu sezon son kez sanatseverlerle buluşturdu.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, romantik bale türünün önemli eserlerinden biri kabul edilen "Giselle", Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde kapalı gişe sahnelendi.

Sezona veda eden temsil, Ayşe Fidanlık tarafından sahneye konuldu. Kalbi kırık bir genç kızın mistik hikayesinin anlatıldığı balede, Fransız besteci Adolphe Adam'ın müzikleri üzerine Jean Coralli ve Jules Perrot'un koreografisiyle sanatseverlerin karşısına çıkıldı.