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        "Devlet Tiyatroları Antalya 14. Uluslararası Tiyatro Festivali" için geri sayım başladı

        Antalya Devlet Tiyatrosu Müdürü Gökhan Tüzün, "Devlet Tiyatroları Antalya 14. Uluslararası Tiyatro Festivali"nin 17-27 Mayıs'ta, yurt içinden 12, yurt dışından 7 tiyatro topluluğunun katılımıyla gerçekleştirileceğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 14:33 Güncelleme: 15.05.2024 - 14:33
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        "Devlet Tiyatroları Antalya 14. Uluslararası Tiyatro Festivali" için geri sayım başladı
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        Antalya Devlet Tiyatrosu Müdürü Gökhan Tüzün, "Devlet Tiyatroları Antalya 14. Uluslararası Tiyatro Festivali"nin 17-27 Mayıs'ta, yurt içinden 12, yurt dışından 7 tiyatro topluluğunun katılımıyla gerçekleştirileceğini bildirdi.

        Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce düzenlenen festivale ilişkin, Muratpaşa ilçesinde bir otelde basın toplantısı yapıldı.

        Tüzün, buradaki konuşmasında, "Tiyatro doğduğu topraklarda yeniden canlanıyor" düşüncesiyle hayata geçirilen festivali 14. kez sanatseverlerle buluşturmanın coşkusunu yaşadıklarını söyledi.

        Festivalin 13 yılda 62 ülkeye ev sahipliği yaptığını ve 85 farklı tiyatro grubunu ağırladığını anlatan Tüzün, şimdiye kadar 126 oyun ve 252 temsille 142 bin seyirciye ulaştıklarını vurguladı.

        Bu yıl da etkinliğin çok sayıda yerli ve yabancı tiyatro grubunu ağırlayacağını belirten Tüzün, "Türkiye'den 11 Devlet Tiyatrosu, 1 Şehir Tiyatrosu, yurt dışından 7 ülkeden 7 farklı tiyatro topluluğunu ağırlayacağız. Bir marka şehri olan Antalya'mıza büyük bir kültür sanat ivmesi yarattığını düşündüğümüz festivalimizin, bölgemizin kültürel ve ekonomik gelişimine büyük katkı sağlayacağına inancımız sonsuzdur." diye konuştu.

        Tüzün, festivalin 17 Mayıs Cuma saat 20.00'de ünlü İspanya Orthemis Orkestrası'nın "Concerto a Tempo d'Umore" adlı gösterisiyle perdelerini açacağını dile getirdi.

        Etkinliğin dopdolu bir programa sahip olduğunun altını çizen Tüzün, "İspanya, Tataristan, Polonya, Macaristan, Fransa, İtalya ve Küba olmak üzere 7 yabancı ekip ile 11 Devlet Tiyatrosu ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın katılacağı festivalimizde, 35 farklı oyun ve 49 temsille dolu dolu bir festivalle Antalya halkının karşısında olacağız." ifadesini kullandı.

        Eserlerin kendi sahnelerinin yanı sıra Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi, Fuaye Sahnesi, Aspendos Antik Tiyatrosu, AKM Aspendos Salonu, Antalya Arkeoloji Müzesi Amfi Tiyatrosu, Arkeoloji Müzesi Açık Hava Sahnesi ve Atölye Sahneleri'nin yer aldığı 11 farklı sahnede sergileneceğini kaydeden Tüzün, festival içeriğinde yetişkin ve çocuk oyunlarının yanı sıra meddah ve kukla gösterileri, atık malzemelerden kostüm yapımı, geleneksel orta oyun oyunculuğu, Karagöz Hacivat tasvir yapımı ve oynatımı gibi çeşitli atölye programlarının da yer alacağını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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