Antalya'da 10. İşitme Engelliler Avrupa Şampiyonası yapılacak

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Kerim Vural, Antalya'da düzenlenecek 10. İşitme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası'nda, İşitme Engelliler Futbol Milli Takımı'nın kupayı kazanacağına inandığını söyledi.

Serik ilçesinde 20 Mayıs-1 Haziran'da gerçekleştirilecek turnuvaya Türkiye, Fransa, Polonya, Belçika, Yunanistan, İngiltere, Almanya, İskoçya, Galler, Ukrayna, İtalya, Sırbistan ve Danimarka katılacak.

Aspendos Antik Tiyatro'da düzenlenen basın toplantısında konuşan Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Kerim Vural, şampiyona ile ilgili bütün hazırlık çalışmalarının eksiksiz olarak tamamlandığını söyledi.

Avrupa İşitme Engelliler Futbol Şampiyonası'nın ev sahipliği yapmaktan büyük bir onur duyduğunu ifade eden Vural, "Misafirlerimiz sadece futbol heyecanını değil, aynı zamanda bu güzel şehrin kültürel ve tarihi zenginliklerini de deneyimleme fırsatı bulacaklar. Federasyon olarak amacımız işitme engelli sporcularımıza yeteneklerini, azimlerini sergileyebilecekleri bir platform sunmak. Aynı zamanda işitme engelli bireylerin spor yoluyla toplumsal hayata katılımını teşvik etmektir." dedi.

Vural, şampiyonanın başarılı ve unutulmaz geçmesi için tüm misafirleri en iyi şekilde ağırlayacaklarını vurguladı.