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        Antalya'da Brooks Brothers Türkiye Masters Takımlar Tenis Şampiyonası devam ediyor

        Antalya'da düzenlenen Brooks Brothers Türkiye Masters Takımlar Tenis Şampiyonası sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 15:53 Güncelleme: 15.05.2024 - 15:53
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        Antalya'da Brooks Brothers Türkiye Masters Takımlar Tenis Şampiyonası devam ediyor
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        Antalya'da düzenlenen Brooks Brothers Türkiye Masters Takımlar Tenis Şampiyonası sürüyor.

        Alibey Club Manavgat'ta 218 takımdan 1300 sporcunun katıldığı şampiyonaya ilişkin düzenlenen basın toplantısında konuşan Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, dünyanın en iyi sporcusunu yetiştirmeyi hedefleyen bir federasyon olduklarını söyledi.

        Türkiye'de tenisin çığ gibi büyüdüğüne dikkati çeken Durmuş, stratejik hedeflerin, sportif başarılarla gerçekleştiğini görmenin mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

        Türk sporcuların dünyanın her yerinde kendilerini çok iyi temsil ettiğini vurgulayan Durmuş, "Gençlik ve Spor Bakanlığı ile birlikte çalışmalarımızı sürdürürken özellikle tesisleşme noktasında çok önemli bir yere geldik. Artık ilçelerde dahi tenis turnuvası yapıyoruz. Tenis en önde gelen branşlardan biri olmaya başladı. Yılda yaklaşık 700 turnuva düzenliyoruz. Altyapıda havuzun genişleyebilmesi adına da organizasyonlarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

        Brooks Brothers Ticari Direktörü Mahir Can Işık, tenis sporuna destek vermekten dolayı mutlu olduklarını belirtti.

        Club Alibey Manavgat Genel Müdürü Kerem Kutbay, 100'den fazla tenis kortu ile dünyanın sayılı tesislerinden birine sahip olduklarını dile getirdi.

        Master milli tenisçi Behzat Gerçeker de müziğin olduğu gibi tenisin de insanları birleştirme özelliğinin bulunduğunu ifade etti.

        Organizasyon, 18 Mayıs'ta sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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