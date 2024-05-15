Alanya'da ters dönen caretta carettayı vatandaşlar kurtardı

Güldane Şahin, bölgede yıllardır caretta carettaları izlediklerini ve onların nesillerinin devam etmesi için yaz aylarında yuvaları gönüllü koruduklarını belirtti.

Yeşilöz Mahallesi sahilinde yürüyüş yapan Güldane ve Menderes Şahin çifti, bölgeye yuva yaptıktan sonra ters dönen deniz kaplumbağasını fark etti.

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