Dünya İklim Günü dolayısıyla çocuklara yönelik program düzenlendi

Sunumun ardından üniversite öğrencileri eşliğinde öğrenciler, çevre, tüketim ve geri dönüşümün önemine dikkati çekmek amacıyla atık malzemelerden çeşitli hayvan figürlerinin maketlerini yaptı.

Programda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkililerince öğrencilere iklim krizinin nedenleri, alınabilecek önlemler ve insan faktörü konusunda bilgilendirme sunumu yapıldı.

İlkokul öğrencilerine iklim krizi ile ilgili farkındalık oluşturmak ve mücadele bilincini yerleştirmek amacıyla yapılan programın koordinatörlüğünü Öğretim Görevlisi Özlem Mansuroğlu Reyhan üstlendi.

Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı öğrencileri tarafından yürütülen program, Kepez ilçesindeki Cengiz Topel İlkokulu'nda yapıldı.

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