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        Dünya İklim Günü dolayısıyla çocuklara yönelik program düzenlendi

        Antalya'da 15 Mayıs Dünya İklim Günü dolayısıyla ilkokul öğrencilerine yönelik farkındalık programı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 17:00 Güncelleme: 15.05.2024 - 17:00
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        Dünya İklim Günü dolayısıyla çocuklara yönelik program düzenlendi
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        Antalya'da 15 Mayıs Dünya İklim Günü dolayısıyla ilkokul öğrencilerine yönelik farkındalık programı gerçekleştirildi.

        Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı öğrencileri tarafından yürütülen program, Kepez ilçesindeki Cengiz Topel İlkokulu'nda yapıldı.

        İlkokul öğrencilerine iklim krizi ile ilgili farkındalık oluşturmak ve mücadele bilincini yerleştirmek amacıyla yapılan programın koordinatörlüğünü Öğretim Görevlisi Özlem Mansuroğlu Reyhan üstlendi.

        Programda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkililerince öğrencilere iklim krizinin nedenleri, alınabilecek önlemler ve insan faktörü konusunda bilgilendirme sunumu yapıldı.

        Sunumun ardından üniversite öğrencileri eşliğinde öğrenciler, çevre, tüketim ve geri dönüşümün önemine dikkati çekmek amacıyla atık malzemelerden çeşitli hayvan figürlerinin maketlerini yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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