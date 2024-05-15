Antalya'da inşaatın 5. katından düşen işçi öldü

Ağır yaralanan Sicim, 112 Acil Servis ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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